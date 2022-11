Apple annonce que les appels d’urgence par satellite avec les iPhone 14 seront disponibles en France au mois de décembre. La fonctionnalité sera également disponible en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Il s’était déjà dit qu’une arrivée dans plusieurs pays se ferait avant la fin de l’année.

Arrivée prochaine des appels d’urgence sur iPhone en France

Aujourd’hui, le système est disponible aux États-Unis et au Canada. Cela concerne aussi bien l’iPhone 14 que l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Ce sera gratuit pendant deux ans et cela deviendra payant ensuite.

Le système a été présenté pour la première fois lors de la keynote de septembre. Comme l’explique Apple, les satellites sont des cibles en mouvement avec une faible bande passante. Ils mettent parfois plusieurs minutes à acheminer un message. Parce que chaque seconde compte, l’iPhone commence par évaluer la situation en vous posant quelques questions, puis vous indique dans quelle direction le pointer pour établir la connexion avec un satellite. Une fois connecté, le smartphone transmet vos réponses, votre position, votre fiche médicale (si configurée) et le niveau de votre batterie aux urgences.

Pour utiliser les appels d’urgence par satellite avec les iPhone 14, il faut être sous iOS 16.1 au minimum.

« Certains des endroits les plus prisés pour voyager sont hors des sentiers battus et ne disposent tout simplement pas de couverture cellulaire. Avec les appels d’urgence par satellite, les iPhone 14 offrent un outil indispensable qui permet aux utilisateurs d’obtenir l’aide dont ils ont besoin alors qu’ils n’ont pas de réseau », a déclaré Greg Joswiak, vice-président d’Apple chargé du marketing mondial. « Nos équipes ont travaillé sans relâche pour relever une nouvelle série de défis techniques afin de donner vie à ce service, en plus de construire une infrastructure fiable sur le terrain. Les appels d’urgence par satellite sont un service révolutionnaire disponible uniquement sur les iPhone 14, et une nouvelle innovation qui, nous l’espérons, apportera une certaine tranquillité d’esprit à nos clients ».