Les tweets envoyés via un iPhone sont reconnaissables grace à la petite notif en fin de message : « Twitter for iPhone ». La provenance du tweet sur mobile a donné lieu à de sacrés moments de rigolades, notamment lorsque tel ou tel représentant d’un fabricant concurrent à Apple (par hasard, Samsung ou Huawei) twittait directement à partir de son iPhone personnel ! Ces petites bévues marrantes ne nous feront plus jamais marrer puisque le très actif Elon Musk vient d’annoncer la fin de la notification pour indiquer la provenance matérielle du tweet. Le nouveau patron de Twitter estime en effet que ces quelques caractères sont une pertes d’espace d’affichage et de code. « Littéralement personne ne sait pourquoi nous faisons cela » déclare le bouillant Musk.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that … — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022

On se souviendra donc, l’oeil un peu moite, de la grosse bourde de l’actrive Gal Gadot publiant sur Twitter un message promotionnel pour le dernier Huawei, message envoyé de son iPhone, ou des multiples boulettes de quelques cadres de Samsung. Les bonnes choses ont une fin parait-il, mais dans ce monde de plus en plus triste et apeuré, on aurait pu espérer garder cette notif inoffensive et si souvent sujette à sourire.