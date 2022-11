Un certain « Apple Magic Charger » a fait son apparition, avec des photos dévoilant ce qui est présenté comme étant un chargeur MagSafe. Les photos sont apparues sur plusieurs comptes Twitter, dont un géré par un collectionneur de produits Apple.

TheBlueMister a entrepris de démonter l’accessoire pour le remettre en état de marche, montrant une partie de ce processus sur Twitter. La connexion à un Mac révèle que l’accessoire inédit s’appelle « Apple Magic Charger ».

Hey I just got this charger called Apple Magic Charger

How can I active this charger?@AppleDemoYT pic.twitter.com/m3Cvm1z70S — KyoukoBlue (@TheBlueMister) November 5, 2022

L’accessoire comporte un chargeur MagSafe blanc caoutchouté à l’intérieur d’un carré en aluminium anodisé qui peut être mis en position verticale. Cela semble être une finition gris sidéral et cela comprend une base caoutchoutée blanche pour le maintenir en place sur une surface, ainsi qu’un câble USB-C tressé intégré. L’accessoire présente une ressemblance avec la station d’accueil Lightning de l’iPhone.

Cet accessoire peut rappeler le chargeur double MagSafe qu’Apple commercialise déjà. Mais il s’agit bien bien d’un produit différent ici et semble se destiner à l’iPhone.

Vient alors une question : est-ce un produit qui verra le jour à l’avenir ou Apple a-t-il décidé de l’abandonner ? Il n’y a pas de réponse pour l’instant.