Apple TV+ propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Emancipation, un film qui sortira en décembre et aura Will Smith dans le rôle principal. Ce sera son premier long-métrage depuis la fameuse affaire de la gifle adressée à Chris Rock lors de la précédente cérémonie des Oscars.

Bande-annonce pour Emancipation

La bande-annonce d’Emancipation montre le personnage de Will Smith en train de courir dans les marais, se battre contre un alligator et servir dans l’armée de l’Union dans l’espoir de retrouver sa famille. « Je me bats contre eux. Ils me battent. Ils me fouettent. Ils brisent les os de mon corps plus de fois que je ne peux en compter », dit Will Smith dans un monologue plein d’émotion. « Mais ils ne me brisent jamais, jamais ».

Voici le synopsis officiel du film :

Emancipation raconte l’histoire de Peter (Will Smith), un homme qui fuit l’esclavage, en comptant sur son intelligence, sa foi inébranlable et son amour profond pour sa famille, pour échapper aux traqueurs sans pitié et aux marais hostiles de la Louisiane dans sa quête de liberté. Le film s’inspire des photos de « Peter le fouetté », prises en 1863 lors d’un examen médical de l’Armée de l’Union et parues pour la première fois dans le magazine Harper’s Weekly. L’une de ces photos, connue sous le nom de The Scourged Back (Le dos flagellé), qui montre le dos nu de Peter mutilé par les coups de fouet, a contribué à renforcer l’opposition publique à l’esclavage.

Antoine Fuqua est le réalisateur du film. Will Smith est accompagné par Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Steven Ogg, Grant Harvey et plus encore.

Emancipation sortira le 9 décembre prochain sur Apple TV+. Il connaîtra également une sortie dans certains cinémas américains le 2 décembre. C’est une étape obligatoire pour être éligible aux Oscars. Will Smith est interdit de cérémonie pendant 10 ans suite à l’histoire de la gifle, mais le film et l’équipe peuvent espérer remporter une ou plusieurs statuettes.