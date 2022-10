Apple TV+ va donc bel et bien diffuser le film Emancipation avec Will Smith dans le rôle principal. Nous avons aujourd’hui le droit à une date de sortie et à une bande-annonce.

Avant toute chose, il est bon de rappeler que la sortie d’Emancipation sur Apple TV+ était incertaine à cause de la gifle de Will Smith aux Oscars. Cette affaire a pris beaucoup d’ampleur, notamment sur la scène médiatique, au point d’avoir un impact sur la carrière de l’acteur, qui a notamment été banni de la cérémonie pendant 10 ans. Apple TV+ ne savait donc pas vraiment quoi faire, mais le service de streaming a finalement décidé de proposer le film.

Voici le synopsis du film :

En 1863, Peter (Will Smith) est esclave dans une plantation en Louisiane. Après avoir été sauvagement frappé par un contremaître, l’homme décide de s’enfuir vers le nord. En pleine guerre de Sécession, il rejoint l’Union Army qui affronte les troupes confédérées. Les photographies des blessures infligées à Peter seront publiées par la presse et serviront aux Abolitionnistes de symbole des atrocités commises dans les États sudistes.

La date de sortie pour Emancipation sur Apple TV+ est le 9 décembre 2022. Le film sortira une semaine plus tôt, le 2 décembre, au cinéma, du moins aux États-Unis. C’est une nécessité pour être éligible aux Oscars. Will Smith ne pourra pas espérer remporter l’Oscar du meilleur acteur, mais toutes les autres récompenses sont valables.