Apple annonce aujourd’hui les prix, ainsi que la date de disponibilité pour le pass permettant de voir les matchs de football (MLS). Étant donné qu’il s’agit de la MLS, ce sera les matchs nord-américains, mais les rencontres seront disponibles dans le monde entier, pas uniquement aux États-Unis et au Canada. Pour rappel, Apple a noué un accord de 10 ans pour la diffusion.

Prix et date pour le MLS Season Pass

Le MLS Season Pass sera disponible dès le 1er février 2023 par le biais de l’application Apple TV. Il sera possible de voir l’intégralité des matchs sur tous les supports où l’application Apple TV est disponible. Cela concerne donc les iPhone, iPad, Apple TV, Mac, téléviseurs connectés, clé HDMI/boîtiers multimédia et les consoles PlayStation/Xbox. Il sera également possible de regarder les matchs depuis un PC en passant par la version Web disponible à l’adresse tv.apple.com.

Le prix du MLS Season Pass sera de 14,99$/mois durant la saison ou 99$ pour la saison complète. Les abonnés à Apple TV+ ont le droit à une remise, avec le prix mensuel de 12,99$ et le prix de la saison à 79$. On peut se douter que le tarif sera similaire en euros.

La saison régulière de la MLS 2023 débutera le 25 février, avec le Los Angeles FC, champion de la MLS Cup 2022, qui affrontera le LA Galaxy au Rose Bowl Stadium. Tous les matchs du week-end d’ouverture pourront être regardés gratuitement via l’application Apple TV.

Les matchs seront disponibles avec des commentateurs parlant anglais et espagnol, au choix. Et lorsque les équipes canadiennes joueront, il y aura également des commentateurs parlant français.

Les matchs auront lieu principalement les samedis et les mercredis, avec quelques matchs le dimanche. Pour la plupart des matchs, le coup d’envoi sera donné à 19h30 (heure locale, soit la nuit en Europe), et la couverture d’avant-match commencera à 19 heures (heure locale). Quelques matchs chaque semaine pourront être diffusés à d’autres horaires.