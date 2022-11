Si le nom de RHINOSHIELD vous dit quelque chose, c’est peut-être (sans doute) parce que ce fabricant français est le leader de l’accessoire pour smartphone. RHINOSHIELD propose entre autre des coques de protection et des protections d’écran… qui protègent vraiment le smartphone (!), ce qui est déjà en soi une gageure tant nos appareils sont soumis à de sacrés secousses tout au long de leur longue existence.

SolidSuit : une coque très solide

RHINOSHIELD a lancé sa gamme d’accessoires pour iPhone 14 où l’on retrouve la coque SolidSuit , qui protègera efficacement sans jamais oublier l’aspect esthétique, notamment grâce à l’aspect bois avec une finition sobre ou finition classique avec huit coloris différents. Pour encore plus de customisation, il est même possible de choisir des boutons de différentes couleurs et aussi parmi des milliers de designs. . A noter que la coque SolidSuit a une version compatible avec le MagSafe. Nul besoin donc de retirer la coque pour profiter des avantages de la zone circulaire MagSafe située au dos de l’iPhone 14 !

Mod NX : la customisation à l’infini.. ou presque

La coque Mod NX va encore plus loin en terme de customisation. Disponible en deux configurations, soit le Mode Verso (Cadre + Verso) et le Mode Bumper (Cadre + Bordure), la coque Mod NX permet de choisir entre des milliers d’illustrations différentes pour le dos (oui, vous avez bien lu, des milliers) et c’est peu dire que tous les thèmes sont représentés, du sport aux paysages en passant par animaux ou les héros de la geek culture (Naruto, One Piece, League of Legends, Assassin’s Creed, Marvel, Harry Potter). Et la compatibilité MagSafe ? Pas de soucis bien sûr…

Clear : le petit nouveau de la gamme

La nouvelle gamme de coques iPhone 14 se clôture avec la Clear, qui comme son nom l’indique est une coque transparente. Cette dernière ne jaunit pas avec le temps et peut elle aussi accueillir des illustrations thématiques. Et bien sûr la Clear est elle aussi compatible avec le MagSafe circulaire des iPhone les plus récents. Petit plus très « fashion », la Clear de RHINOSHIELD peut être attachée à un joli tour de cou.

Son revêtement est oléophobe, c’est-à-dire qu’il empêche les graisses et les huiles de s’y attacher et préserve ainsi votre protection. Bien entendu, elle protège votre iPhone contre les rayures. Ses bords surelevés empêchent que votre écran ou votre appareil photo ne s’abîme.

Voilà de quoi bien habiller son iPhone actuel ou celui que l’on trouvera sous le sapin, et pour parfaire le tout, le code promo IPHONEADDICT permettra de bénéficier de 10 % de réduction sur les accessoires de la gamme iPhone 14 mais aussi des précédents iPhone.

[Sponso]