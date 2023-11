Le fabricant d’accessoires Dbrand a réussi à piéger Casetify, son concurrent qu’il accuse de copie de design, en l’occurence ici de copie de motif de coques. Dbrand commercialise en effet des coques pour iPhone et Mac qui reproduisent les composants internes de l’appareil. Voyant le même type de coque chez Casetify, l’accessoiriste a soupçonné une copie pure et simple, copie qui a été prouvée grâce à une astuce toute simple : Dbrand avait planqué dans l’illustration de sa coque de fausses références ou des phrases qui ne faisaient évidemment pas partie des composants originaux du Mac ou de l’iPhone. Sans doute trop pressé de copier son concurrent, Casetify a laissé ces indications telles quelles, prouvant ainsi le larcin !

Ainsi, la phrase « GLASS IS GLASS AND GLASS BREAKS » (trad : « le verre est du verre et le verre se casse »), un symbole de pyramide et d’autres éléments « pièges » se retrouvent à la fois sur les coques originales de Dbrand et sur les coques de Casetify.

Exhibit A: The phrase “GLASS IS GLASS AND GLASS BREAKS”. This is a catch-phrase coined by Teardown co-creator @ZacksJerryRig. This tagline does not exist on the internal hardware of any smartphone, yet somehow appears on @Casetify’s products. (2/6) pic.twitter.com/UpB2u5zg3M — dbrand (@dbrand) November 23, 2023

Exhibit D: The “All-Seeing Eye”. This is a symbol we often use, as evidenced by both the favicon of our website and the dbrand Pyramid PC built by @LinusTech. This symbol is not present on the battery of any smartphone, yet somehow appears on @Casetify’s products. (5/6) pic.twitter.com/QpFnZC0fbJ — dbrand (@dbrand) November 23, 2023

Ces preuves indubitables ainsi que les menaces de procédure judiciaire ont rapidement fait plier Casetify, qui a finalement retiré les coques incriminées.