VMware Fusion 13 est maintenant disponible au téléchargement en version finale, avec notamment le support de Windows 11 sur les Mac Apple Silicon, c’est-à-dire ceux avec les puces M1 et M2. Pas d’inquiétude si vous avez un Mac avec un processeur Intel, la prise en charge est toujours présente.

Lancement de VMware Fusion 13

À l’instar de Parallels Desktop, VMware Fusion 13 permet de faire tourner Windows 11 sur un Mac Apple Silicon ou Intel grâce à une machine virtuelle. C’est fort pratique si vous avez besoin d’utiliser un logiciel qui n’est pas disponible sur macOS, mais présent sur le système d’exploitation de Microsoft.

L’outil vient émuler une puce Trusted Platform Module (TPM), permettant l’installation et le fonctionnement de Windows 11. Cette puce est l’une des exigences de Microsoft pour que son OS puisse être utilisé avec les PC.

Pour ce qui est des Mac Apple Silicon, vous pouvez installer la version ARM de Windows 11. C’est normal puisque les puces M1 et M2 s’appuient justement sur l’architecture d’ARM. Malgré tout, vous pourrez faire tourner les logiciels qui ne sont pas optimisés pour les machines ARM grâce à un émulateur présent dans Windows 11. Il se trouve qu’il fonctionne assez bien, bien que Rosetta 2 d’Apple soit globalement plus performant.

D’autre part, VMware Fusion 13 gère DirectX 11 et OpenGL 4.3 sur les Mac Intel. Pour les Mac Apple Silicon, on retrouve seulement OpenGL 4.3.

Il existe deux versions de VMware Fusion 13 : Player et Pro. La version Player comporte moins de fonctionnalités et coûte moins cher que la version Pro. Cette dernière peut créer des machines virtuelles chiffrées, personnaliser des réseaux virtuels, se connecter au serveur vSphere/ESXi, créer des clones liés, créer des clones complets et utiliser le contrôle à distance de l’alimentation des hôtes vSphere. VMware Fusion Player ne dispose pas de ces fonctionnalités, mais peut néanmoins créer de nouvelles machines virtuelles et utiliser des graphiques 3D.

Prix et mise à niveau

La version Player coûte 104,41€ au lancement (149,16€ après). Pour la version Pro, c’est 139,41€ au lancement (199,16€ après). Si vous avez la version 11 ou 12, vous pouvez mettre à niveau vers la version 13 avec un prix de 79€ (Player) ou 99€ (Pro).