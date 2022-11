L’iPhone 14 Pro Max est à la première place pour ce qui est des appareils 5G les plus rapides selon les analyses d’Ookla, qui s’occupe du célèbre Speedtest afin de tester son débit Internet. L’analyse se focalise ici sur les États-Unis et le Royaume-Uni.

Au États-Unis, l’iPhone 14 Pro Max a été l’appareil 5G le plus rapide avec un débit médian de 177,21 Mb/s en téléchargement (download) et 19,28 Mb/s en envoi (upload). Il y a ensuite l’iPhone 14 Pro avec respectivement 175,08 Mb/s et 18,59 Mb/s. Les deux smartphones ont exactement la même puce réseau, il n’est donc pas surprenant d’avoir des résultats similaires. Le reste du top 5 est composé de smartphones de Samsung avec les Galaxy Z Fold 4, Galaxy S21+ et Galaxy S22 Ultra.

Au Royaume-Uni, le top 5 des appareils 5G les plus rapides est composé exclusivement d’iPhone. L’iPhone 14 Pro Max est une nouvelle fois à la première place avec cette fois 171,21 Mb/s en téléchargement et 16,59 Mb/s en envoi. On retrouve ensuite les iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 13 mini et iPhone 13 Pro.

Voici les critères d’Ookla pour être un appareil éligible :