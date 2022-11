Apple a décidé de prendre publiquement la parole après la voiture qui a foncé sur l’Apple Store Derby Street situé au centre commercial de Hingham, une ville du Massachusetts aux États-Unis, causant la mort d’une personne. Il y a également de nombreux blessés, dont certains qui sont dans un état critique.

Apple a attendu quelques heures après l’événement pour prendre la parole. Au départ, le groupe avait seulement mis à jour son site pour indiquer la fermeture de la boutique. Maintenant, la société déclare :

Nous sommes dévastés par les événements choquants survenus aujourd’hui à l’Apple Store Derby Street et par la perte tragique d’un professionnel qui se trouvait sur place pour assister à la construction récente du magasin. Nous sommes de tout cœur avec les membres de notre équipe et les clients qui ont été blessés, et tous ceux qui ont été affectés par ce terrible incident. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les membres de notre équipe et nos clients dans cette période très difficile.