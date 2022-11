Foxconn tente de calmer le jeu après les violents affrontements qui ont émaillé la révolte de centaines d’ouvriers de l’usine de Zhengzhou. Le fournisseur chinois s’est excusé pour les salaires et les primes non versées, arguant d’une « erreur technique durant la procédure de paiement ». L’absence de versement des salaires et de certaines primes était souvent évoquée par les ouvriers en colère. Foxconn affirme aussi que la situation et les demandes « raisonnables » des employés du site seront examinées au cas par cas et que tout sera fait pour y répondre. Reste à savoir que ce le principal fabricant de l’iPhone entend par « demande raisonnable ».

Interrogé par un correspondant de la BBC, l’un des manifestants du site de Zhengzhou a affirmé que Foxconn lui avait versé l’équivalent de 1200 dollars… pour qu’il quitte les lieux et 200 dollars en plus pour les frais du voyage en bus ! Le même employé déclare en outre que les protestations ont cessé dans l’usine. A noter qu’il y a quelques heures à peine, la ville de Zhengzhou a de nouveau été confinée par les autorités chinoises afin de freiner un nouveau rebond épidémique. Autre information d’importance qui prouve la gravité de la situation, Apple a envoyé une équipe de cadres sur place : « Nous examinons la situation et travaillons en étroite collaboration avec Foxconn pour nous assurer que les préoccupations de leurs employés sont prises en compte » confirme le communiqué d’Apple.