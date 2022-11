Apple va-t-il se mettre au football, au point de racheter le club anglais Manchester United ? Si l’on en croit le Daily Star, le fabricant d’iPhone a « exprimé un intérêt » pour devenir le nouveau propriétaire et serait prêt à débourser 5,8 milliards de livres sterling (6,76 milliards d’euros).

Tim Cook lui-même s’intéresserait de près à cette envie de racheter Manchester United afin d’explorer différentes possibilités et ce que cela pourrait apporter à Apple. Le dirigeant s’occuperait également des discussions avec les banques pour superviser la transaction.

De fait, le club anglais est bel et bien à vendre. L’actuel propriétaire est la famille américaine Glazer et a initialement demandé 8,25 milliards de livres sterling (9,62 milliards d’euros). Mais personne n’est intéressé par ce prix jugé trop élevé par rapport au marché actuel et aux problèmes que rencontre le club (pas de victoire notable dans les grandes compétitions depuis un moment, départ récent de Cristiano Ronaldo et plus encore).

En tout cas, cette rumeur incluant Apple peut surprendre. C’est à se demander quel serait l’intérêt pour le fabricant. Mais dans le même temps, le groupe s’intéresse de plus en plus aux sports. D’ailleurs, il va diffuser dès 2023 des matchs de football sur son application Apple TV, mais ce sera du football avec les équipes d’Amérique du Nord et non européennes.