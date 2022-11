Apple TV+ ne jurait au départ que par ses contenus originaux, mais la situation évolue progressivement avec l’ajout de films venant d’autres studios. C’est l’occasion d’avoir un fond de catalogue, à l’instar de Netflix. Il y a toutefois un fossé entre les deux plateformes de streaming pour ce qui est de la quantité de contenus.

Ces ajouts de films d’autres studios étaient déjà une réalité le mois dernier et cela se poursuit aujourd’hui. Mais Apple TV+ ne fait rien comme les autres services de streaming puisque les programmes en question ne sont pas facilement accessibles. En effet, on les retrouve seulement en visitant les fiches des films et séries qui sont des programmes originaux.

Par exemple, le film Spirited avec Ryan Reynolds et Will Ferrell est disponible depuis peu. Le fait de naviguer sur la fiche du programme permet de voir des films venant d’autres studios et dans lesquels on retrouve soit Ryan Reynolds, soit Will Ferrell. Il est notamment question de Retour à la fac, Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy ou Semi-Pro. Ainsi, les abonnés à Apple TV+ peuvent voir ces programmes sans débourser un centime supplémentaire.

Selon une analyse de TechRadar, il y a actuellement 20 films venant d’autres studios qui sont disponibles au visionnage sur Apple TV+. Mais il y a une limitation de taille : l’accès se fait uniquement aux États-Unis. Les abonnés dans les autres pays ne peuvent pas regarder les contenus supplémentaires et il n’est pas précisé si cela changera à l’avenir. Aussi, il y a une date d’expiration. En effet, plusieurs programmes seront disponibles jusqu’au 30 novembre et disparaitront après cette date.