La rumeur avait quelque chose de saugrenue, d’autant qu’elle était portée par un site, The Daily Star, loin d’être toujours fiable dans ses informations : Apple serait intéressé par le rachat de Manchester United. Oui mais voilà, une source de « confiance » (comprendre, un cadre d’Apple désirant garder l’anonymat) a déclaré à plusieurs médias que le contenu de l’article du Daily Star était de la spéculation pure, et ce malgré le fait que le club de Premiere League est bel et bien en vente. Depuis le mardi 22 novembre en effet, le conseil d’adminitsration du club a précisé qu’il prévoyait « d’explorer des alternatives stratégiques », y compris donc une éventuelle revente du club. Cette annonce est intervenue le même jour de l’officialisation du départ du club de Cristiano Ronaldo (la star portugaise n’a jamais trouvé ses marques à MU).

L’investissement récent d’Apple dans les contenus sportifs pour Apple TV+ (notamment pour les droits de diffusion de matchs de Baseball et de Football) pouvait donner un peu de « lustre » à la rumeur initiale, mais il semble bien in fine qu’Apple garde son trésor de guerre pour des acquisitions ciblées, et souvent en rapport avec ses projets internes.