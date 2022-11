Nothing propose une mise à jour logicielle pour son Phone (1) avec notamment une amélioration pour le support des AirPods. En effet, le smartphone est maintenant capable d’afficher l’autonomie restante des écouteurs.

Si vous avez le Phone (1), installez la mise à jour Nothing OS 1.1.7. Une fois que c’est fait, rendez-vous dans les paramètres puis dans la section des fonctionnalités expérimentales. Vous pourrez ainsi activer celle permettant d’avoir l’autonomie restante des AirPods.

Le fait que Nothing s’adapte aux AirPods, alors que la marque propose un smartphone Android, n’est pas réellement étonnant. En effet, les écouteurs sans fil d’Apple sont populaires et ne sont pas réservés qu’aux utilisateurs d’iPhone (bien que ces derniers aient le droit à quelques fonctionnalités supplémentaires). Il est possible de les utiliser avec n’importe quel appareil, tant qu’il y a une connexion Bluetooth.

En parlant d’écouteurs, Nothing dispose de sa propre paire, à savoir les Ear (1). En début d’année, les Ear (1) ont ajouté le support de Siri. L’assistant vocal d’Apple est arrivé aux côtés de celui de Google.

Le Nothing Phone (1) débute à 469€ (399€ pour le Black Friday). Le smartphone embarque le processeur Snapdragon 778G+, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage et a le droit à un écran OLED 120 Hz de 6,55 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels. L’une de ses particularités est la présence de LED à l’arrière.