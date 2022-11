Apple annonce que l’application Oceanic+, qui a été présentée lors de sa dernière keynote, est maintenant disponible pour l’Apple Watch Ultra. Développée par Huish Outdoors en collaboration avec Apple, elle va intéresser les amateurs de plongée.

Oceanic+ sert d’ordinateur pour la plongée sous-marine à des profondeurs allant jusqu’à 40 mètres. Voici ce qu’indique Apple :

L’application Oceanic+ propose également des complications fournissant des informations et des outils essentiels en un coup d’œil, notamment le temps d’interdiction de vol, le temps passé en surface, un accès rapide au planificateur de plongée, les paramètres de plongée, l’altitude actuelle, l’altitude maximale autorisée, ainsi qu’un bouton d’accès rapide pour retourner à l’application. De la planification de la plongée à la mise à l’eau, puis au premier pas sur la terre ferme, les utilisateurs peuvent suivre et comparer toutes les données relatives à leurs plongées et partager leurs expériences avec d’autres plongeurs directement dans l’application.