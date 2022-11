Apple a été obligé de mettre à jour sa dernière publicité pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus pour une raison vraiment particulière. En effet, le spot utilise un extrait de la chanson Biggest d’Idris Elba, le mot Biggest étant répété à plusieurs reprises dans la pub. Il se trouve que cette répétition, qui fait bien sûr écho à la taille de l’écran de l’iPhone 14, peut être entendu de telle façon que le Biggest ressemble surtout au « N word » (au mot commençant par N et à connotation raciste). En bref, plutôt que d’entendre la voix grave d’Idris Elba, certains ont entendu une insulte raciale ! Mis au courant de cette confusion auditive, Apple a finalement pris la décision de retirer de son spot de pub les paroles de la chanson, mais pas la bande musicale bien sûr…

Version US sans les paroles d’Elba

Version française avec les paroles

A noter que la firme de Cupertino a mis un certain temps à réagir, en fait jusqu’à ce que cette confusion auditive fasse l’objet de plusieurs mèmes. De fait, sur le spot mis à jour, il n’est plus possible d’entendre la voix d’Idris Elba. Etant donné que le montage du spot était synchrone avec les vocalises d’Elba, c’est peu dire que ce dernier semble désormais un peu bancal dans sa construction, mais sans doute valait-il mieux cela qu’une énième polémique pour le coup vraiment stérile. L’extrait du morceau original disait « Le plus gros, le plus gros, le plus gros, le plus gros, le plus gros, c’est le plus gros rebond de l’été », en référence bien sûr au plus gros lancement d’un nouvel iPhone à ce jour. A noter qu’Idris Elba est toujours crédité dans la description de la vidéo. Pour terminer sur une note encore plus étonnante, sachez que le spot traduit en français contient bien en revanche la chanson d’Idris Elba !