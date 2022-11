Un rachat de Disney par Apple va-t-il voir le jour ? Bob Iger, le patron du groupe de Mickey, a réagi et parle d’une « pure spéculation ». Cela fait suite à une récente rumeur à ce sujet.

Il y a eu quelques rumeurs au fil des années annonçant qu’Apple et Disney pourraient fusionner pour former un géant de la technologie et du cinéma. En réalité, même Bob Iger a évoqué le sujet et a pensé que l’opération aurait pu avoir lieu si Steve Jobs était toujours en vie. « Je suis assez convaincu que nous aurions eu cette discussion (…) Je pense que nous y serions arrivés », avait-il indiqué en décembre 2021, . Il expliquait que Steve Jobs était passionné par tout ce que Disney faisait. Il a aussi rappelé que le cofondateur d’Apple était devenu un actionnaire majeur de Disney après le rachat de Pixar en 2006.

D’autre part, Bob Iger connaît Apple puisqu’il a siégé au conseil d’administration de l’entreprise entre 2011 et 2019. Il a décidé de le quitter suite à des confits d’intérêt, notamment du côté streaming avec Apple qui lançait Apple TV+ et Disney qui proposait Disney+.

Outre le fait d’évoquer qu’un rachat par Apple est une « pure spéculation », le patron de Disney a annoncé auprès des employés que le gel des embauches initié par son prédécesseur Bob Chapek reste pour le moment en place. Il dit vouloir réévaluer la structure de coûts de Disney et veut également que Disney+ soit profitable. Gagner des abonnés est une bonne chose, mais gagner de l’argent l’est tout autant. Il a par ailleurs ajouté que les employés de Disney doivent être sceptiques quant à l’avenir de la télévision linéaire (qui représente toujours une part importante des activités de Disney sachant que le groupe détient des chaines comme Disney Channel, ABC et ESPN aux États-Unis).