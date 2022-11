Counterpoint Research a fait ses petits calculs, et la tendance est bonne pour Apple : sur les 105.68 millions de smartphones écoulés dans le monde sur le mois d’octobre (un chiffre en baisse de 11% sur un an) c’est bien l’iPhone qui a récupéré la part du lion. Apple est en effet le seul fabricant de smartphones dont les ventes ont progressé sur la période, jusqu’à atteindre 25% du marché mobile en Chine ! Les seules ventes d’iPhone 14/14 Pro auraient ainsi atteint les 26,09 millions d’unités depuis leur lancement, dont 18,14 millions pour les modèles Pro. A noter que le score de la gamme iPhone 14 reste similaire à celui de l’iPhone 13/13 Pro à la même période. Au final, Counterpoint Research estime qu’Apple a été le plus gros vendeur de smartphones sur le mois d’octobre, devant Samsung.

Les Etats-Unis sont le seul pays où les ventes de smartphones ont progressé sur octobre (+14%), ce qui serait largement dû à l’avancement de la saison des promos par les grands opérateurs locaux. En revanche, les ventes de smartphones ont brutalement chuté de 20% en Europe (12,01 millions d’unités écoulées). Malheureusement pour Apple, la bonne tenue des ventes d’iPhone 14 sur octobre ne pourra pas perdurer sur les deux derniers mois du trimestre, les évènements de l’usine de Zhengzhou ayant réduit les capacités de production de 30%. Ainsi, jusqu’à 6 millions de commandes d’iPhone pourraient être finalement décalées sur 2023.