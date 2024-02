2023 a été une bonne année pour Apple au niveau des ventes de smartphones, à tel point que le top 10 comprend 7 iPhone. C’est la première fois qu’il y a autant d’iPhone dans ce classement. Qui plus est, ce sont les sept premières places, les trois dernières étant occupées par Samsung.

L’iPhone 14 a dominé les ventes

Selon le cabinet Counterpoint, l’iPhone 14 a été le smartphone le plus vendu, représentant 3,9% des ventes. L’iPhone 14 Pro Max est deuxième avec une part de 2,8%. L’iPhone 14 Pro est à la troisième place avec 2,4%. Au pied du podium, on retrouve l’iPhone 13 avec 2,2%. L’iPhone 15 Pro Max est cinquième avec une part de 1,7%. L’iPhone 15 Pro le suit avec 1,4%. L’iPhone 15 est au même niveau avec 1,4%. Le reste du classement comprend les Samsung Galaxy A14 5G (1,4%), Galaxy A04e (1,3%) et Galaxy A14 4G (1,3%).

Le fait que les iPhone 14 soient mieux placés que les iPhone 15 n’est en soi pas une surprise. En effet, ils ont été disponibles toute l’année, là où les nouveaux modèles sont arrivés en septembre. De plus, les prix des iPhone 14 ont baissé avec le lancement des iPhone 15, ce qui aide pour la vente.

En ce qui concerne l’iPhone 14 standard, la moitié des ventes a été réalisée aux États-Unis et en Chine. De plus, il a représenté 19% des ventes d’iPhone en 2023. En 2022, le modèle le plus vendu était l’iPhone 13 et il avait représenté 28% des ventes d’iPhone.