Apple a annoncé quel était le vainqueur pour l’Apple Podcasts Award, il s’agit de Slow Burn, une mini-série sous forme de podcast venant de Slate. De fait, l’équipe remporte le tout premier Apple Podcasts Award, il n’y en a jamais eu auparavant.

Apple fait savoir que le podcast a remporté le prix en reconnaissance de sa dernière saison Roe v. Wade, dans laquelle Susan Matthews, rédactrice en chef de Slate, a exploré les événements qui ont conduit à la décision historique de la Cour suprême en 1973. Cette mini-série en quatre parties a été diffusée tout au long du mois de juin et est récompensée pour « sa qualité, son innovation et son impact exceptionnels », selon Apple.

La société en profite pour évoquer le trophée. Il est fabriqué à partir d’aluminium 100% recyclé, comporte l’icône de l’application Apple Podcasts à l’avant et le nom du lauréat imprimé à l’arrière. Il ressemble beaucoup à l’App Store Award qui est décerné depuis 2020 (et donc les vainqueurs de l’édition 2022 ont été dévoilés aujourd’hui). Apple ajoute que ce prix représente « l’engagement de l’entreprise depuis des décennies à soutenir les créateurs qui partagent leurs voix avec le monde et à aider les auditeurs à découvrir les meilleurs podcasts ».

On notera qu’il y a une différence avec les App Store Awards 2022, où il y a plusieurs vainqueurs. Ici, Apple a décidé d’avoir un seul podcast remportant le prix.

« Apple Podcasts est l’endroit où les utilisateurs découvrent de nouveaux programmes, apprécient leurs programmes préférés, débloquent des expériences d’écoute premium et soutiennent les créateurs qui les rendent possibles », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. « Les podcasts jouent un rôle important dans nos vies — ils nous aident à nous informer, à nous divertir et à nous inspirer — et nous sommes heureux d’honorer l’équipe de Slate avec cette reconnaissance ».