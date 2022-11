Apple a dévoilé la liste des vainqueurs pour les App Store Awards 2022, qui représentent les meilleurs jeux et applications selon le fabricant d’iPhone. Il y a une dizaine de titres au total.

Voici les applications gagnantes des App Store Awards 2022 :

Application iPhone de l’année : BeReal, de BeReal

Application iPad de l’année : GoodNotes 5, de Time Base Technology Limited

Application Mac de l’année : MacFamilyTree 10, de Synium Software GmbH

Application Apple TV de l’année : ViX, de TelevisaUnivision Interactive, Inc

Application Apple Watch de l’année : Gentler Streak, de Gentler Stories LLC

Et voici la partie pour les jeux :

Jeu de l’année pour iPhone : Apex Legends Mobile, d’Electronic Arts

Jeu iPad de l’année : Moncage, de X.D. Network Inc

Jeu Mac de l’année : Inscryption, de Devolver

Jeu Apple TV de l’année : El Hijo, de HandyGames

Jeu Apple Arcade de l’année : Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty Ltd

Jeu de l’année pour la Chine : League of Legends Esports Manager, de Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd

Selon les dires d’Apple, « les lauréats de cette année représentent une communauté diversifiée de développeurs du monde entier dont les applications et les jeux ont été sélectionnés par l’équipe éditoriale mondiale de l’App Store d’Apple pour avoir offert des expériences exceptionnelles et avoir eu un impact culturel profond ».

« Les lauréats des App Store Awards de cette année ont réimaginé nos expériences avec des applications qui offraient des perspectives fraîches, réfléchies et authentiques », a déclaré Tim Cook, le patron d’Apple. « Des créateurs solos autodidactes aux équipes internationales couvrant le monde entier, ces entrepreneurs ont un impact significatif et représentent la manière dont les applications et les jeux influencent nos communautés et nos vies ».