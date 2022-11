La cour de justice du District Nord de Californie a validé l’arrangement financier conclu entre Apple et les plaignants dans le cadre de l’affaire relative aux claviers papillon défectueux des MacBook Pro, MacBook et MacBook Air vendus entre 2015 et 2016. Déposée le 28 novembre, l’ordonnance d’approbation a été signée le mardi 28 novembre par le juge Edward J. Davila. L’arrangement concerne les plaignants de 7 Etats, soit la Californie, la Floride, l’Illinois, le Michigan, le New Jersey, New York et Washington. Enfin, les frais d’avocats s’élèvent à 13,6 millions de dollars à quoi se rajoutent 2 millions de dollars pour les frais de justice. Une fois ces frais déduits, il reste 33 millions de dollars à distribuer aux membres de la class action, mais on ne connait pas encore le montant moyen que touchera individuellement chaque plaignant.

L’ordonnance de justice vient clore ici un long parcours judiciaire, parcours qui s’était soldé comme souvent par une proposition d’arrangements financiers. Pour rappel, la plainte initiale avait été lancée après une accumulation de retours sans précédent concernant les claviers papillons des MacBook, sujets à de très nombreux dysfonctionnements. Apple avait mis du temps à reconnaitre la malfaçon, ce qui n’avait pas arrangé son dossier face à la justice et ne lui laissait guère d’autres choix qu’un arrangement financier.