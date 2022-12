Décidément, Mail iCloud a du mal en ce moment avec le service qui connaît une panne 24 heures à peine après la précédente. Apple l’annonce sur sa page d’état du système.

« Certains utilisateurs sont affectés. Ce service peut-être lent ou indisponible », indique Apple concernant la panne en cours pour Mail iCloud. Selon les notes de la société, les problèmes ont commencé à 14h06 et sont toujours d’actualité. Des utilisateurs sur Twitter confirment avoir des problèmes :

I think @AppleSupport might have jumped the gun in declaring the issues with iCloud mail resolved pic.twitter.com/ckRtP6BFAe

— Brian Clay (@bpclay) December 2, 2022