Les développeurs des très originaux Hidden Folks et Bounden nous reviennent avec un projet toujours aussi décalé, un party game musical dans lequel les joueurs seront amenés à danser avec un groupe ou un partenaire. Secret Shuffle est la nouvelle création d’Adriaan de Jongh, et une fois de plus l’originalité est au rendez-vous, avec notamment la possibilité de lancer des parties de 4… jusqu’à 60 joueurs ! Plusieurs modes de jeu sont disponible : dans le mode Pairs, vous essayez de trouver l’autre joueur qui écoute la même musique que vous en fonction de la façon dont il danse en rythme ! Avec le mode Fakers, il s’agit de déterminer quel est le joueur qui danse sans avoir de musique dans le casque, sachant que ce dernier tente bien sûr de synchroniser le rythme de ses mouvements sur les joueurs qui écoutent bien de la musique !



Secret Shuffle sera disponible dans l’App Store le 8 décembre prochain. Le titre sera jouable gratuitement avec 3 modes de jeu et un pack de musique, mais il sera possible débloquer le jeu complet (payable en une fois) et ainsi disposer de 10 modes de jeu, de &8 packs de musique et de tous les futurs packs ou modes qui seront proposés. A noter qu’une une seule personne doit avoir déverrouillé le jeu complet sur son appareil pour pouvoir partager le jeu complet avec les autres joueurs. Classe…