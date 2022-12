Les malandrins qui dévalisent régulièrement les Apple Store sont de plus en plus audacieux (si l’on peut dire). Deux individus n’ont pas hésité à faire la razzia dans un Apple Store de Palo Alto lors du Black Friday le 25 novembre, et une fois n’est pas coutume, ce vol s’est déroulé à un train de sénateur (ou presque), alors même que la boutique était bondée. Ce vol spectaculaire par sa lenteur a été filmé tout aussi tranquillement par les badauds qui défilaient dans les allées. si l’on en croit The San Francisco Standard, près de 35 000 dollars de produits Apple auraient été dérobés lors de ce larcin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PPV-TAHOE (@ppv_tahoe)

Les deux fugitifs se sont enfuis avec leur butin à bord d’une Mazda rouge. A noter que la vidéo du vol est devenue virale sur les réseaux sociaux, certains reprochant la passivité du personnel de l’Apple Store (rappellons que les malandrins peuvent avoir une arme sur eux, ce qui n’est pas le cas du personnel).

Autre vol, cette fois dans l’Apple Store Farmington de l’Utah. Dans les derniers jours de novembre, 4 hommes se sont introduits dans la boutique et ont dérobé pour près de 50 000 dollars de produits Apple.