Les cambriolages d’Apple Store se suivent et se ressemblent. On apprenait il y a peu que l’Apple Store d’Aix-en-Provence situé sur la place la Rotonde avait été cambriolé dans la nuit du 23 au 24 octobre par une équipe de 4 hommes, et par un curieux effet de symétrie, cette même journée du 4 octobre, un cambriolage s’est aussi produit dans l’Apple Store de Burlingame en Californie, juste avant l’ouverture de la boutique.

Cette fois, ce sont 5 individus qui sont rentrés par effraction dans le magasin. Ces derniers ont subtilisé pour 100 000 dollars de produits Apple de toutes sortes (iPhone, iPad, Mac, accessoires) avant de repartir dans un SUV BMW X5 gris sans plaque d’immatriculation. La police est parvenue dans un premier temps à repérer le véhicule avant finalement de perdre la trace des fuyards (ce qui est rare aux Etats-Unis sachant les moyens mis à disposition des autorités).

A noter que ce même groupe de malandrins est accusé d’avoir commis pas moins de 200 vols, cambriolages et autres transactions frauduleuses, le plus souvent en ciblant les vendeurs indépendants de produits Apple. Les cambriolages d’Apple Store ne sont pas rares, tout comme il n’est pas rare que ces derniers se produisent en masse durant une période donnée de l’année.