Le service Apple News+, qui donne accès à plusieurs magazines et journaux, a un peu du mal avec son lectorat. Des données montrent que les utilisateurs s’intéressent moins aux 25 plus gros magazines disponibles sur la plateforme.

Press Gazette a pu obtenir les chiffres de l’Alliance for Audited Media (AAM) pour Apple News+. On apprend que les 25 plus gros magazines ont enregistré 1 333 088 visites au cours du premier semestre de 2022, contre 1 255 802 à la même période un an plus tôt. Cela représente donc techniquement une hausse de 6,15%. Cependant, c’est en baisse par rapport au second semestre de 2021 (1 622 823).

« Les 25 premiers magazines pour chaque période diffèrent légèrement, ce qui signifie que de nombreux titres individuels du classement actuel ont augmenté leur diffusion de manière significative malgré la tendance générale », explique Press Gazette.

Les données suggèrent en tout cas un aspect saisonnier dans le lectorat, avec plus de lecteurs consommant des magazines dans la seconde moitié de l’année par rapport à la première moitié. Aussi, les actualités ont un impact sur la circulation/les visites. Par exemple, les élections de mi-mandat aux États-Unis ont eu lieu au second semestre.

Apple News+ est disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Le prix est de 9,99$/mois. Il est également possible de profiter du service avec l’abonnement Apple One Premium à 32,95$/mois. En France, l’abonnement Premium coûte 31,95€/mois mais n’inclut pas Apple News+ puisque le service n’existe pas chez nous.