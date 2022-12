Dans quelques semaines, l’iPad mini 3, que ce soit le modèle Wi-Fi ou cellulaire, sera considéré comme un produit obsolète aux yeux d’Apple, selon un mémo interne intercepté par MacRumors.

Actuellement, une variante spécifique de l’iPad mini 3 cellulaire est considérée comme obsolète par Apple. Dans quelques semaines, ce sera tous les modèles, sans exception.

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il est techniquement encore possible d’espérer une réparation chez Apple ou un réparateur agréé. D’autre part, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Dans ce cas, Apple ne propose plus les réparations, tout comme les réparateurs agréés. La seule solution en cas de problème est de se tourner vers un réparateur de quartier et espérer qu’il arrive à obtenir le composant défectueux.

Pour rappel, l’iPad mini 3 a vu le jour en octobre 2014. La tablette avait le même design que la génération précédente, les principales nouveautés étaient la puce A7 pour davantage de puissance et la présence du capteur d’empreintes Touch ID. Apple a cessé la vente en septembre 2015 pour commercialiser l’iPad mini 4 à la place. Ce modèle a connu deux successeurs, nous en sommes actuellement à l’iPad mini 6.