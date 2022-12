C’est Noël, et forcément, la période se prête bien à organiser des repas voire des évènements un peu plus particuliers qu’à l’habitude. L’un de ces évènements « de saison » c’est le Père Noël Secret, une tradition d’origine canadienne (on l’appelle même le Noël Canadien au Québec) qui consiste à faire en sorte que les membres d’un groupe ou d’une communauté s’offrent au hasard des cadeaux. Les familles, les collègues d’une même entreprise ou des amis peuvent ainsi participer à ce type d’évènement… qu’une app aide désormais à organiser !

Secret Santa (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) permet donc de planifier son Père Noël Secret. Seul l’organisateur de l’évènement a besoin de télécharger l’application pour ensuite planifier sa soirée spéciale « tirage au sort ». La procédure est simple puisqu’il suffit de renseigner le nom ainsi que l’email/numéro de mobile des participants (dont le nombre maximum est… illimité !), choisir le mode d’envoi de l’invitation/notification (email / SMS / Whatsapp) et même affiner les critères de participation (par exemple, les membres d’un couple ne s’offriront pas de cadeau mutuellement), et c’est parti ! Chaque participant au Père Noël Secret reçoit alors l’invitation avec les informations de l’événement et le nom de la personne à qui il doit offrir un cadeau. Il suffit alors de remplir la wishlist du « receveur du cadeau »…et la saison des offrandes peut commencer sans tarder !

A noter que l’app permet d’organiser plusieurs évènements Père Noël Secret et que le tirage au sort peut aussi être affiché sur grand écran via l’Apple TV. Tous les participants à l’évènemet ont aussi accès une page internet qui leur est dédiée où ces derniers peuvent ajouter des articles sur leur liste d’envie. Voilà de quoi se faire plaisir et faire plaisir autour de soi… tout en maximisant l’effet de surprise ! Pour finir, il est sans doute utile de préciser qu’aucune information personnelle renseignée dans Secret Santa ne sera partagée avec des tiers (hormis bien sûr les participants du tirage au sort) ni stockés en dehors de l’application.