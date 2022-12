Apple TV+ continue sa longue moisson de nominations. Le service de streaming d’Apple engrange pas moins de 10 nominations pour la 28ème édition des Critics Choice Awards qui se déroulera le 15 janvier prochain. Severance et Bad Sisters sont nommés dans la catégorie de la meilleure série dramatique tandis que Pachinko et Téhéran concurrent pour le titre de la meilleure série étrangère.

Ray Liotta pourrait obtenir un prix posthume pour sa superbe interprétation dans la série Black Bird

Adam Scott, l’acteur star de Severance, a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur de série dramatique tandis que Sharon Horgan se retrouve nommée dans la catégorie de la meilleure actrice de série dramatique. Quant à Ray Liotta et Paul Walter Hauser, ces derniers sont nommés dans la catégorie du meilleur second rôle pour l’excellente série Black Bird. Pour rappel, l’immense Ray Liotta est décédé peu de temps après le tournage de la série et pourrait donc obtenir ce prix à titre posthume. Samuel L. Jackson est nommé dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle dans la mini-série Les Derniers jours de Ptolemey Grey et Dominique Fishback est nommée dans la catégorie du meilleur second rôle féminin dans la même série.