Le républicain et commissaire de la FCC Brendan Carr continue de faire pression pour que TikTok soit retiré de l’App Store. Carr estime en effet que le logiciel édité par la société chinoise ByteDance pose des soucis de sécurité nationale et même d’antitrust. Plus tôt cette année, le commissaire de la FCC avait déjà adressé un courrier à Tim Cook et Sundar Pichai pour leur enjoindre de retirer TikTok des boutiques applicatives mobiles.

Cette fois, Brendan Carr s’adresse directement au Département de la justice américain, et lance une belle pique au passage. Carr note en effet que « dans la mesure où [le DoJ] évalue le caractère raisonnable des actions anticoncurrentielles d’Apple et de Google », il serait pour le moins étrange que TikTok échappe à l’oeil avisé des juges alors même que pèsent de lourdes soupçons sur une possible fuite des données de TikTok vers la Chine et le gouvernement chinois. Un porte parole de TikTok a rapidement répondu aux accusations de Carr, rappelant que ce dernier parle en son nom (et non pour la FCC), et « n’a aucun rôle dans les discussions confidentielles avec le gouvernement américain concernant TikTok »

Ni le DoJ ni Apple n’ont réagi à la missive de Carr.