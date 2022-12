Apple vient de proposer la release candidate (build 20C65) d’iOS 16.2 sur iPhone et d’iPadOS 16.2 sur iPad. Elle arrive une semaine après la quatrième bêta et concerne pour le moment les développeurs. Les testeurs publics devraient l’avoir ce soir ou demain.

La release candidate d’iOS 16.2 apporte le chiffrement de bout en bout avec une option d’adhésion à des fonctionnalités supplémentaires d’iCloud. La fonctionnalité arrivera pour tous les utilisateurs américains avec le lancement d’iOS 16.2 et iPadOS 16.2 avant la fin de l’année. Il faudra attendre 2023 pour le reste du monde.

Le chiffrement de bout en bout concerne les sauvegardes iCloud, notes, photos, iCloud Drive, messages et plus encore. Lorsque la protection avancée des données est activée, les seules catégories iCloud non couvertes par le chiffrement de bout en bout sont Mail iCloud, les contacts et le calendrier.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la release candidate d’iOS 16.2. Apple ne donne pas encore une date de sortie, mais cela ne devrait pas tarder. Une arrivée la semaine prochaine pour tout le monde est une possibilité, sauf s’il y a un problème et qu’il faut proposer une autre release candidate avec des correctifs.

Du côté du Mac, Apple propose la release candidate (build 22C65) de macOS 13.1. Là aussi, c’est pour l’instant disponible auprès des développeurs. Pour l’Apple TV, il y a la release candidate (build 20K362) de tvOS 16.2. Et pour l’Apple Watch, il y a la release candidate (build 20S361) de watchOS 9.2.