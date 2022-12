Apple a cessé de signer iOS 16.1, ainsi qu’iOS 16.1.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible de passer sur ces deux versions en particulier, que ce soit avec une mise à jour ou une restauration.

Apple a sorti la version finale d’iOS 16.1 le 24 octobre dernier. Cette version a apporté plusieurs nouveautés, dont la photothèque partagée iCloud, les activités en direct pour les applications tierces, Fitness+ sur iPhone sans le besoin d’avoir une Apple Watch, la fonction de partage des clés, le support de Matter pour la maison connectée et d’autres améliorations.

Quant à iOS 16.1.1, la disponibilité fut le 9 novembre. Apple n’a pas été très bavard concernant cette version, se chargeant simplement de dire qu’elle contient des correctifs et des améliorations liées à la sécurité.

La version qui est à ce jour signée et qui peut donc être installée est iOS 16.1.2, disponible depuis le 30 novembre. Cette version a été l’occasion d’avoir une meilleure compatibilité avec les opérateurs et des optimisations de la détection des accidents sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

La prochaine mise à jour sera iOS 16.2. Apple a sorti hier la release candidate pour les développeurs et testeurs publics. La version finale pour tout le monde devrait arriver d’ici les prochains jours, probablement en début de semaine prochaine.