Apple TV+ annonce avoir donné son feu vert pour Firebug, une nouvelle série avec Taron Egerton dans le rôle principal. L’acteur, qui a déjà joué dans la série Black Bird sur la plateforme de streaming, sera également un producteur.

La série Firebug suivra un détective perturbé et un énigmatique enquêteur (joué par Taron Egerton) sur les incendies criminels alors qu’ils suivent les traces de deux pyromanes en série. Le programme s’inspire de certains événements présentés dans le podcast Firebug de truth.media, animé par Kary Antholis, lauréat d’un Oscar et d’un Emmy, qui est producteur exécutif pour Crime Story Media.

Firebug sera produite par Apple Studios et est développée, écrite et produite par Dennis Lehane. Outre son rôle principal, Taron Egerton sera producteur exécutif aux côtés de Richard Plepler (EDEN Productions), Bradley Thomas et Dan Friedkin (Imperative Entertainment). L’ensemble se connaît déjà puisqu’ils ont travaillé sur la série Black Bird.

Il n’y a pour le moment pas d’information concernant la date de sortie ni le reste du casting. Il faudra donc encore patienter pour avoir des informations supplémentaires à ce sujet.

Dans la foulée, Apple TV+ précise qu’il s’agit de son quatrième projet avec Imperative Entertainment, la paire a déjà travaillé sur la série Black Bird, le film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et le film The Wager.