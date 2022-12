Un premier benchmark du M2 Max était tombé à la fin du mois de novembre, et les scores semblaient indiquer une évolution de gamme timide entre le M1 Max et le M2 Max (1 755 en mono-coeur et 12 333 en multi coeur). Un second benchmark Geekbench 5.0 vient tout juste de sortir du four, et cette fois, c’est un peu mieux, comme si la puce (ou l’OS) avait été un poil mieux optimisée. On se retrouve toujours avec une configuration de 96 Go de RAM pour un processeur à 12 cœurs dont 8 cœurs rapides et 4 cœurs basse conso.

Cette fois donc, le score en mono-coeur est de 2027 points et de 14 888 en multi cœurs, un écart tout de même notable avec le premier bench. En mono, on passe ainsi de +12% de perfs à +15% entre deux benchs, et de +15 à +20% en multi. Ces résultats sont nettement plus raccords avec les gains habituels que l’on peut enregistrer d’une génération de processeur à l’autre même s’ils restent un peu faiblards au vu de la progression extrêmement rapide des perfs des puces Ax et Mx ces dernières années. Sans doute faudra t-il descendre en finesse de gravure pour obtenir des gains plus substantiels.