Un test Geekbench de la future puce M2 Max d’Apple, que l’on retrouvera dans les prochains Mac, a fait son apparition, avec le benchmark qui donne un premier aperçu des performances.

Le benchmark liste un Mac qui a pour identifiant Mac14,6 et qui tourne donc avec la puce M2 Max. On retrouve un processeur (CPU) avec 12 cœurs, une cadence de base de 3,54 GHz et 96 Go de RAM. Le score obtenu avec un cœur du processeur est 1 853, là où tous les cœurs permettent d’obtenir 13 855. En comparaison, la puce M1 Max du Mac Studio obtient 1 755 et 12 333. Le gain serait donc respectivement de 5,58% et 12,34% avec la nouvelle puce. Ce serait assez léger d’une génération à l’autre.

Le Mac utilisé pour faire le test Geekbench tourne sous macOS 13.2, une version qui n’est pas encore disponible en bêta ni pour les développeurs ni pour les testeurs publics (la dernière bêta accessible est macOS 13.1).

Si l’on en croit les rumeurs, les premiers Mac qui auront la puce M2 Max seront les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que potentiellement une nouvelle version du Mac Studio. Il faudra attendre 2023 pour les découvrir. Les rumeurs avaient à l’origine évoqué une sortie des nouveaux MacBook Pro pour la période d’octobre/novembre de cette année, mais il y a eu visiblement un report à l’année prochaine.

Quant à la puce M2 classique, elle existe déjà et on la retrouve déjà dans les MacBook Air, MacBook Pro (13 pouces) et iPad Pro. On attend maintenant les puces M2 Pro, M2 Max et M2 Ultra.