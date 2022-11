Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 (build 20C5049e) d’iOS 16.2 sur iPhone et d’iPadOS 16.2 sur iPad. Elle débarque une semaine après la précédente et concerne pour le moment les développeurs. Les testeurs publics l’auront ce soir ou demain normalement.

La précédente bêta a été l’occasion d’avoir la 5G activée sur les iPhone en Inde, pour ce qui est des clients chez les opérateurs Airtel et Jio. Il y a également eu l’ajout d’un widget Médicaments. Il y a deux options, l’une qui est une icône de pilule et une seconde qui permet de savoir quand vous devez prendre un médicament. Cela vous alerte si tous vos médicaments sont enregistrés ou si vous n’avez plus de médicaments à prendre pour la journée. D’autre part, il y a le support des appels Wi-Fi pour les clients Free Mobile, un nouveau mode d’accessibilité avec de la personnalisation (pour l’instant caché) et de nouvelles options de tri dans l’application Bourse.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 2 d’iOS 16.2. La version finale pour tout le monde arrivera normalement en décembre.

Du côté du Mac, Apple propose la troisième bêta (build 22C5050e) de macOS 13.1. Pour l’Apple TV, c’est la troisième bêta (build 20K5348d) de tvOS 16.2. Et pour l’Apple Watch, on retrouve la troisième bêta (build 20S5348d) de watchOS 9.2.