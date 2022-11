Apple travaille actuellement sur un nouveau mode d’accessibilité qui propose de la personnalisation et il se veut actuellement caché au niveau de la bêta 2 d’iOS 16.2, comme l’a découvert 9to5Mac.

Apple décrit le nouveau mode d’accessibilité comme offrant « une façon personnalisable et rationalisée d’utiliser votre iPhone et votre iPad », bien que le fonctionnement exact ne soit pas complètement clair.

Les captures d’écran suggèrent que le nouveau mode permettra aux utilisateurs de remplacer l’écran de verrouillage typique et l’écran d’accueil par des éléments d’interface plus accessibles, ainsi que de supprimer le Dock, de définir des icônes d’application beaucoup plus grandes, des éléments d’interface matérielle plus grands, des contacts autorisés et une interface plus simple pour l’application Messages.

En l’état, les développeurs n’ont pas accès à ce mode, il est caché au sein de la deuxième bêta d’iOS 16.2 (disponible depuis 24 heures pour les développeurs). Il faudra probablement attendre une prochaine bêta pour réellement tester ce système. Ou bien, Apple attendra la disponibilité de la version finale (qui devrait avoir lieu en décembre) pour activer la nouveauté à l’ensemble des utilisateurs.

La bêta 2 d’iOS 16.2 comprend quelques nouveautés, comme l’activation de la 5G sur les iPhone en Inde, un nouveau widget Médicaments et plus encore, comme nous l’avons vu hier.