Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max « sont bien avancés dans le développement et en test » selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Une sortie cette année reste toujours envisageable.

Selon Gurman, Apple a pour objectif de sortir ses nouveaux MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max à l’automne 2022. Mais ce créneau n’est pas encore sûr à 100% en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou d’autres facteurs. Pour sa part, l’analyste Ming-Chi Kuo a évoqué un début de production dès le quatrième trimestre.

Visuellement parlant, les nouveaux Mac portables d’Apple devraient être identiques à ceux de l’année dernière. Les modèles de 2021 avaient justement changé de design, avec notamment une encoche sur l’écran, des bordures plus fines, une webcam 1080p et le retour de plusieurs ports comme le HDMI et le MagSafe pour la charge.

Pour leur part, les puces M2 Pro et M2 Max conserveront normalement une gravure en 5 nm, alors que des rumeurs avaient évoqué une gravure en 3 nm. Mais si l’on se base sur les dernières informations en date, les puces de 3 nm arriveront en 2023.

Toujours au sujet des nouveaux processeurs, il se murmure qu’Apple prépare un Mac mini avec la puce M2 Pro et un Mac Pro avec les puces M2 Pro et « M2 Extreme ». Mais les détails sont légers pour l’instant.