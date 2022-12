TSMC, le plus gros fournisseur de processeurs dans le monde, vient d’annoncer une progression fulgurante de son chiffre d’affaires sur le mois de novembre. La firme taiwanaise vient d’annoncer que ces revenus pour le mois écoulé sont de 222,71 milliards de dollars taiwanais, soit 7,27 milliards de dollars américains, ce qui représente une croissance du chiffre d’affaires de 50,2% sur un an (ou +6% en séquentiel par rapport à octobre). Apple étant le premier client de TSMC, il ne fait guère de doutes que les bonnes ventes du Mac, de l’iPad et de l’iPhone ont largement contribué à ce gros boost des résultats. Le fournisseur fabrique aussi des semi-composants pour Qualcomm, AMD, ou bien encore Arm.

Ces résultats sont publiés quelques jours seulement après que TSMC ait confirmé la construction d’une seconde usine de composants en Arizona, une usine quii produira des puces à 3 nm à partir de 2026. Tim Cook a de son côté déjà confirmé que les usines « américaines » de TSMC serviraient bien à produire, tout au moins en partie, des processeurs pour les iPhone et les Mac.