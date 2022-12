Apple et Ericsson ont finalement réussi à s’entendre et ont décidé de mettre fin à leur conflit au sujet de la violation des brevets en signant un nouvel accord. Les premières poursuites avaient eu lieu en 2015.

Dans un communiqué, Ericsson dit avoir passé un accord d’utilisation avec Apple qui est valable sur plusieurs années. L’accord comprend une licence croisée relative à des technologies brevetées de normes cellulaires essentielles et accorde certains autres droits de brevet. De plus, Ericsson et Apple ont mutuellement convenu de renforcer leur collaboration technologique et commerciale, notamment en matière de technologie, d’interopérabilité et de développement de normes, fait savoir l’équipementier.

Les deux entreprises se sont attaquées en justice pour la première fois en 2015, s’accusant mutuellement de diverses violations de brevets et de désaccords sur les licences concernant les technologies 2G, 3G et 4G. Si les premières poursuites ont été réglées, la bataille a repris en octobre 2021, cette fois pour des licences de brevets liées à la 5G. Les deux sociétés ont lancé des poursuites l’une contre l’autre pour violation de brevets, Ericsson allant jusqu’à demander l’interdiction des importations d’iPhone. Apple a accusé Ericsson d’avoir usé d’un bras de fer dans les négociations pour l’octroi de licences de technologies de communication brevetées.