Il y a 6 ans, Ericsson et Apple enterraient la hache de guerre après une longue période de batailles juridiques sur des brevets. Cette bonne entente est désormais révolue : Ericsson vient de déposer plainte contre Apple et accuse le californien d’avoir manœuvré de façon « injuste » afin de ne pas payer sa part sur des licences de brevets 5G. Dans le détail, Apple tenterait de faire baisser la côte des licences des brevets 5G de type FRAND (Fair Reasonable and non Discriminatory) en arguant que ces brevets essentiels doivent être proposés à des coûts de licence abordables (comprendre ici: « faibles »).

En conséquence, les négociations entre Apple et Ericsson concernant le montant de ces licences ont fini par capoter. Apple a accusé publiquement Ericsson de ne pas respecter les règles tarifaires de base sur les brevets FRAND, et Ericsson a donc répliqué avec un dépôt de plainte. Dans l’attente d’une décision de justice, c’est bien Ericsson qui est aujourd’hui le plus lésé puisqu’Apple utilise des technologies couvertes par des brevets d’Ericsson sans payer le moindre cent.