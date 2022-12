Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval, un futur court-métrage d’animation qui notamment produit par Jony Ive, à savoir l’ancien responsable du design chez Apple.

L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval se repose sur le livre du même nom de Charlie Mackesy. Le spectateur suit l’amitié improbable d’un garçon, d’une taupe, d’un renard et d’un cheval qui voyagent ensemble à la recherche de leur maison. Le film, qui reprend les illustrations caractéristiques de Charlie Mackesy et les fait revivre en couleur grâce à des animations dessinées à la main, met en vedette Tom Hollander dans le rôle de la taupe, Idris Elba dans le rôle du renard, Gabriel Byrne dans le rôle du cheval et Jude Coward Nicoll dans le rôle du garçon.

Il s’agit du moins du casting vocal en anglais, il n’y a pas d’information pour la version française. Si l’on part du principe que les voix françaises habituelles des acteurs seront présents, alors on pourrait retrouver Pierre-François Pistorio pour la taupe, Gabriel Le Doze pour le cheval et Frantz Confiac pour le renard.

L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval sera disponible sur Apple TV+ le 25 décembre, pile pour Noël.