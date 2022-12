Apple TV + ne freine pas la cadence (et se rapproche tranquillement 150 contenus originaux). L’année 2023 sera riche, avec notamment la dernière et troisième saison de Ted Lasso, le long métrage Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, la 4ème et dernière saison de Servant (13 janvier) , la seconde saison du génial Severance, la seconde saison encore du colossal Foundation, la série de comédie Shrinking avec Harrison Ford (27 janvier), le thriller Sharper avec Julianne Moore (17 février) et donc, la série Hello Tomorrow ! avec Billy Crudup en vedette, enfin annoncée pour le 17 février 2023.

Cette nouvelle série en 10 épisodes de 30 minutes se déroule dans un univers rétrofuturiste et nous raconte l’histoire d’« une équipe de commerciaux emmenée par le charismatique Jack Billing (Billy Crudup), et bien déterminée à bouleverser la vie de ses clients en leur proposant d’acheter des multipropriétés sur la Lune ». Outre Crudup, le casting comprend aussi Haneefah Wood (« Truth Be Told », « One Day at a Time »), Alison Pill (« Them », « The Newsroom »), Nicholas Podany (« Harry Potter and the Cursed Child ») , Dewshane Williams (« The Umbrella Academy », « In the Dark »), Hank Azaria (« Brockmire », « Ray Donovan »), lauréat d’un Emmy Award, Matthew Maher (« Notre drapeau signifie la mort ») et Jacki Weaver, nominée aux Oscars (« Silver Linings Playbook », « Animal Kingdom »). Hello Tomorrow ! est réalisé par Jonathan Entwistle et écrit par le tandem Amit Bhalla et Lucas Jansen.