Une récente mise à jour de l’application YouTube sur Apple TV cause plus de problèmes qu’autre chose, avec plusieurs utilisateurs rapportant qu’elle plante. Cela cause également des soucis pour le boîtier multimédia en général.

Des problèmes avec YouTube et l’Apple TV

Les utilisateurs expliquent que lorsqu’ils essaient de quitter l’application YouTube, leur Apple TV ne répond plus et affiche un écran noir. Le problème commence lorsque les utilisateurs appuient sur le bouton « retour » de la télécommande, ce qui invite l’application YouTube à leur demander de confirmer qu’ils souhaitent quitter l’application. L’écran devient alors noir et les utilisateurs n’ont d’autre choix que de forcer la fermeture de l’application ou de débrancher et rebrancher leur Apple TV. Pour forcer la fermeture d’une application sur Apple TV, il faut appuyer deux fois sur le bouton TV de la télécommande, trouver l’application souhaitée et faire un balayage vers le haut sur le trackpad.

Voici quelques témoignages d’utilisateurs évoquant les plantages avec l’application YouTube sur Apple TV :

Hey @YouTube your last app update for the AppleTV needs work. It now asks me if I want to exit(never did before). If I click exit, it just makes the screen turn black, it doesn’t actually exit out to the AppleTV Home Screen. I have to force quit the app every time. — katie treadwell (@ktgumdrop) December 11, 2022

@TeamYouTube hi the YouTube app on Apple TV is asking if we want to exit YouTube when we try to back out of the application using the menu button on the Apple Remote. When I tap on the exit button to confirm exiting, the screen goes black and is stuck. — Harleen (@harleenmittal) December 12, 2022

Hey @YouTube please get rid of the exit screen on your AppleTV app. It’s annoying and doesn’t work. It was not needed before and is not needed now. — Peter Soeth (@milehighsoapbox) December 12, 2022

@youtube you have a bug in latest Apple TV version of the app. New Exit confirmation takes user to black screen instead of tvOS home. #fail — Nick Miller (@nickmil) December 12, 2022

Il n’y a pas de solution parfaite en l’état, YouTube se contentant d’inviter les utilisateurs à supprimer puis réinstaller l’application. Mais cela ne change rien de particulier, le problème est lié à la récente mise à jour.

Ce bug intervient peu de temps après l’application YouTube qui plantait sur iPhone pour plusieurs utilisateurs. Il avait fallu attendre quelques heures avant qu’un correctif ne soit déployé.