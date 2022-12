Les nommés pour la 80e cérémonie des Golden Globe Awards qui aura lieu en 2023 ont été dévoilés et Apple TV+ a obtenu six nominations. Cela fut possible avec deux séries, à savoir Severance et Black Bird.

Voici le détail des nominations pour Apple TV+ à l’occasion des Golden Globes 2023 :

Meilleure série dramatique : Severance

Meilleure mini-série, série d’anthologie ou téléfilm : Black Bird

Meilleur acteur dans une série dramatique : Adam Scott (Severance)

Meilleur second rôle masculin dans une série : John Turturro (Severance)

Meilleur acteur dans une mini-série, série d’anthologie ou téléfilm : Taron Egerton (Black Bird)

Meilleur second rôle masculin dans une mini-série, série d’anthologie ou téléfilm : Paul Walter Hauser (Black Bird)

Voici le synopsis pour Severance :

Mark Scout travaille pour Lumon Industries, où il dirige une équipe dont les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérience risquée de l’équilibre entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail… et la sienne.

Et celui pour Black Bird :

L’histoire vraie de James Keene qui se voit offrir une chance de sortir de prison s’il parvient à obtenir les aveux d’un tueur en série présumé avec lequel il purge une peine de prison.

Les deux séries sont disponibles dès maintenant sur Apple TV+. Le tournage de la saison 2 de Severance a débuté le mois dernier.