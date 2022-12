Apple propose aujourd’hui iOS 15.7.2 et iPadOS 15.7.2 pour les utilisateurs qui ont des iPhone et iPad ne pouvant pas installer iOS 16. La mise à jour arrive en même temps qu’iOS 16.2 et iPadOS 16.2.

Sans surprise, iOS 15.7.2 n’apporte aucune nouveauté (contrairement à iOS 16.2). Les utilisateurs avec des anciens iPhone et iPad ont seulement le droit à des correctifs de sécurité. Plusieurs sont communs à ceux que l’on retrouve avec iOS 16.2. Apple dit avoir bouché 17 failles de sécurité au total, ce qui n’est pas rien pour une mise à jour considérée comme mineure. Cela concerne AppleAVD, AVEVideoEncoder, système de fichiers, pilote graphique, IOHIDFamily, iTunes Store, kernel (noyau), libxml2, ppp, réglages, Safari et WebKit (moteur de rendu de Safari). Il est donc conseillé de l’installer pour avoir une meilleure sécurité générale de son appareil.

iOS 15.7.2 est disponible pour les iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ère génération), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch 7G, iPad mini 4 et iPad Air 2. La mise à jour se récupère en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.