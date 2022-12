Apple annonce que les nouvelles cartes (beaucoup) plus détaillées de Plans devraient arriver dès aujourd’hui dans plusieurs pays européens soit la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, le Luxembourg ou bien encore le Lichtenstein. Apple montre l’exemple de la ville de Bâle (Suisse), avec des bâtiments en 3D et des espaces verts mieux représentés que sur la précédente mouture de Plans.

A gauche, l’ancienne version de Plans ; à droite, la nouvelle version, avec bâtiments en 3D, espaces verts et beaucoup plus de POI affichés

Les POI sont aussi plus nombreux, les feux de signalisation sont indiqués tout comme les transports publics, certains bâtiments ou monuments ont même été modélisés et rajoutés « à la main » par Apple (le musée scientifique NEMO à Amsterdam par exemple), et de façon générale, il y a beaucoup moins d’erreurs de localisation. Point fort du nouveau Plans, il est aussi possible d’obtenir une vue à 360° d’un lieu donné à la façon d’un Street View. Les résultats sont plutôt bluffant (et à bien des égards supérieurs à la fonction désormais intégrée à Google Maps). Apple précise enfin que Paris sera lui aussi visible dans la journée avec la nouvelle carte 3D, sachant que la France dans son ensemble bénéficie déjà du nouveau Plans depuis le mois de juillet de cette année. Aucune mise à jour de l’app n’est nécessaire.